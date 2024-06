15.06.2024 07:23 Feuer greift auf Mehrfamilienhaus über und verursacht Mega-Schaden!

In Hürth kam es in der Nacht zum heutigen Samstag zu einem schlimmen Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Von Maurice Hossinger

Hürth - In Hürth hat es in der Nacht zum heutigen Samstag einen heftigen Wohnhausbrand gegeben. Eine Person wurde dabei verletzt. Teile des Hauses brannten komplett aus. © Vincent Kempf Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer aus bislang noch unbekannten Gründen gegen 23 Uhr in einer Anbauwohnung mit Innenhof aus. Innerhalb kürzester Zeit griffen die Flammen schließlich auch auf das Mehrfamilienhaus über. Ein 66-jähriger Bewohner des Hauses soll sich bei seiner Flucht aus der Wohnung Schürfwunden zugezogen haben. Feuerwehreinsätze Wohnwagen abgebrannt: Großeinsatz am Angelverein Nach Angaben der Beamten ist das Haus vorerst nicht mehr bewohnbar. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Mit vereinten Kräften kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen an. © Daniel Evers Ermittlungen zur Brandursache sollen nun so schnell wie möglich die Ursache des Feuers klären. Laut Polizei soll das Feuer einen Schaden in Höhe einer halben Million Euro verursacht haben.

Titelfoto: Vincent Kempf