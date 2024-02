12.02.2024 10:34 Feuer greift auf Wohnhaus über: Säugling und weitere Anwohner im Krankenhaus!

Großeinsatz der Feuerwehr am Sonntagabend in Terpitz! An der Dorfstraße waren Fahrzeuge in Brand geraten. Dann griff das Feuer auf ein Wohnhaus über.

Von Eric Mittmann

Terpitz - Großeinsatz der Feuerwehr am Sonntagabend in Terpitz bei Liebschützberg (Nordsachsen)! Insgesamt acht Feuerwehren mit 20 Fahrzeugen waren im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. © Leipzig FireFighter Gegen 20 Uhr wurden die Kameraden gleich mehrerer Ortsfeuerwehren an die Dorfstraße alarmiert. "Aus bisher unbekannter Ursache waren in einem Hinterhof abgestellte Fahrzeuge sowie diverse andere Sachen in Brand geraten", erklärte Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Montagmorgen gegenüber TAG24. "Von dort griff das Feuer auf den kompletten Innenhof, ein Wohnhaus sowie ein angrenzendes Nachbargebäude über." Gegen 20.05 Uhr waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort und machten sich umgehend an die Löscharbeiten. Insgesamt acht Feuerwehren mit 20 Fahrzeugen waren im Einsatz, darunter die gesamte Feuerwehr Oschatz sowie die Feuerwehren Laas, Cavertitz, Bornitz, Schirmenitz, Terpitz, Wellerswalde und Zaußwitz. Feuerwehreinsätze Feuer-Drama in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr tritt Tür ein und wird sofort fündig! "Das Feuer hatte auf ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus übergegriffen. Zwei Wohnungen waren dort betroffen", so ein Sprecher der Rettungsleitstelle. Es kam zu Verrußungen im Wohnhaus. Darüber hinaus wurde das Balkenwerk des Nachbargebäudes beschädigt, wie Polizeisprecherin Lübcke mitteilte. Brandursachenermittler soll noch am Montag zum Einsatz kommen Vier Anwohner mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. © Leipzig FireFighter Vier Anwohner des Hauses, darunter ein Säugling, mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 23 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Der Brand war gelöscht. Wie hoch der entstandene Sachschaden ausfiel, konnte bislang noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Feuerwehreinsätze Sächsisches Kieswerk steht lichterloh in Flammen: Schaden in Millionenhöhe Ein Brandursachenermittler soll noch am heutigen Montag zum Einsatz kommen.

Titelfoto: Leipzig FireFighter