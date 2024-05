Feuer greift von Auto auf Haus über: Nachbarn retten Bewohnerin!

Bad Doberan - Großeinsatz! Am heutigen Sonntag hat ein Einfamilienhaus in Bad Doberan ( Mecklenburg-Vorpommern ) gebrannt. Es entstand ein riesiger Schaden.

An dem Haus und dem Auto entstand ein geschätzter Schaden von 700.000 Euro. Das Gebäude ist unbewohnbar. © Stefan Tretropp

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am frühen Morgen um 5.25 Uhr über den Brand in der Straße "Am Bollhäger Fließ" informiert.

Die 66-jährige Bewohnerin des Hauses war da bereits von aufmerksamen Nachbarn aus dem Haus gerettet worden. Sie blieb körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock und musste behandelt werden.



Als die Beamten schließlich vor Ort eintrafen, brannte ein Auto neben dem Haus bereits lichterloh, zudem hatten die Flammen schon auf den Dachstuhl des Gebäudes übergegriffen.

Mit vereinten Kräften konnten die Feuerwehr eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern und den Brand nach einer Stunde löschen. Trotzdem ist das Haus unbewohnbar, es entstand ein geschätzter Schaden von 700.000 Euro.