Feuer im 15. Stock von Hochhaus löst Großeinsatz aus

Hattersheim am Main - Feuerwehr, Rettungsdienst und Technisches Hilfswerk (THW) rückten aus: Im 15. Stock eines Wohnhochhauses in Hattersheim-Okriftel kam es am Samstagabend zu einem Brand.

Bei einem Hochhaus-Brand im Hattersheimer Stadtteil Okriftel wurden fünf Menschen verletzt, darunter ein Feuerwehrmann. © Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main

Die Eingangstür einer Wohnung brannte "einschließlich eines dort angebrachten Adventskranzes sowie einer Fußmatte", wie ein Sprecher der Hattersheimer Feuerwehr am Sonntagmorgen mitteilte.

In der Folge war der Flur stark verraucht. "Der Brandrauch zog zudem in mehrere Wohnungen und die beiden darüber liegenden Stockwerke", hieß es weiter.

Mehrere Hausbewohner flohen auf die Balkone ihrer Wohnungen und riefen von dort um Hilfe. Sie wurden "mit Brandfluchthauben von der Feuerwehr ins Freie gebracht".

Atemschutz-Trupps bekämpften die Flammen erfolgreich. Der 15. Stock des Hochhauses in der Sindlinger Straße ist aufgrund des Rauchs bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar.