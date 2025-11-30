Wohnhausbrand in Rüsselsheim: Drei Menschen verletzt in Klinik

Wohnhausbrand in Rüsselsheim am Samstagnachmittag: Das Feuer brach offenbar in einer Küche aus, drei Menschen kamen verletzt in ein Krankenhaus.

Von Florian Gürtler

Rüsselsheim - Das Feuer brach offenbar in einer Küche aus: Bei einem Brand im südhessischen Rüsselsheim wurden am Samstagnachmittag drei Menschen verletzt!

Alarm in Rüsselsheim am späten Samstagnachmittag: Es brannte in einem Wohnhaus, die Feuerwehr war rasch zur Stelle. (Symbolbild)
Alarm in Rüsselsheim am späten Samstagnachmittag: Es brannte in einem Wohnhaus, die Feuerwehr war rasch zur Stelle. (Symbolbild)  © dpa/Boris Rössler

Die Feuerwehr wurden gegen 17.15 Uhr alarmiert und rückte umgehend in die Darmstädter Straße aus, wie die Polizei mitteilte.

Die Flammen konnten demnach rasch gelöscht werden.

"Zwei Frauen im Alter von 91 und 47 Jahren sowie ein 67-jähriger Mann erlitten Rauchvergiftungen und kamen in eine Klinik", ergänzte ein Sprecher.

Zur Frage der Ursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu übernommen.

"Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor", hieß es weiter. Auch eine Einschätzung zur Höhe des entstandenen Sachschadens stehe noch aus.

