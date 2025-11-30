Warnmelder schlägt an - und rettet Familie das Leben

Leichlingen - In Leichlingen hat ein Kohlenmonoxid-Warnmelder einer ganzen Familie vermutlich das Leben gerettet. Das Gerät schlug am späten Abend an - die Feuerwehr stellte anschließend erhöhte CO-Werte im Haus fest.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers waren die Kameraden am Samstagabend gegen 21.45 Uhr zu dem Einfamilienhaus an der Rat-Deycks-Strasse alarmiert worden, nachdem der Warnmelder in dem Gebäude angeschlagen hatte.

Sofort verließ die dort wohnhafte Familie das Haus und wählte den Notruf, ehe sie sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständig in ein Krankenhaus begaben. Weitere Angehörige wiesen Kameraden unterdessen vor Ort ein.

Umgehend begannen die Feuerwehrkräfte unter Atemschutz das Haus zu kontrollieren und stellten dabei im gesamten Keller und Erdgeschoss erhöhte CO-Werte fest.



Die Heizungsanlage wurde daraufhin sofort abgeschaltet und die Räumlichkeiten mit mehreren Drucklüftern ausgelüftet.