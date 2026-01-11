Feuer in Garage: Mann erleidet schwere Brandverletzungen

In Föritztal im Landkreis Sonneberg stand am Samstagnachmittag ein Wohnhaus in Brand.

Von Christian Rüdiger

Föritztal - In Föritztal im Landkreis Sonneberg standen am Samstagnachmittag Teile eines Wohnhauses in Brand.

Die Garage fiel den Flammen zum Opfer.
Laut Erkenntnissen von Polizei und Feuerwehr waren die Flammen im Ortsteil Heubisch in einer Garage, welche zu dem Einfamilienhaus gehört, ausgebrochen.

Den Angaben nach erlitt ein 45-Jähriger schwere Brandverletzungen. Eine 87-Jährige, die sich im Haus befand, verletzte sich leicht und erlitt einen Schock. Der Mann und die Seniorin wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren bekamen den Brand in der Folge unter Kontrolle und konnten verhindern, dass die Flammen auf weitere Gebäudeteile übergriffen.

Ausgelöst wurde das Feuer offenbar durch ein Gasheizgerät in der Garage. Laut Polizei soll der 45-Jährige an einem Moped gebastelt haben, wobei Gase freigesetzt wurden und sich entzündeten. Die Garage brannte komplett aus, zwei Motorräder wurden völlig zerstört.

Auch zwei Motorräder wurden zerstört.
Das Einfamilienhaus ist wegen der starken Rauchentwicklung vorerst nicht mehr bewohnbar. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen.

