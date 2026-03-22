Feuer in Mehrfamilienhaus: Menschen können sich retten, doch Katze wird vermisst

Solingen - Die Feuerwehr wird in Solingen-Ohligs zu einem Zimmerbrand gerufen. Das Feuer ist gelöscht, doch dann wird plötzlich eine Katze vermisst.

In Solingen-Ohligs kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. © Tim Oelbermann

Um 14.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Deusberger Straße alarmiert. Nachbarn hatten im Hinterhof aus einem Bungalow Brandgeruch wahrgenommen.

Die eingetroffenen Feuerwehrleute fanden sofort eine stark verrauchte Wohnung vor. Zudem waren die Fensterscheiben bereits gerissen.

Allerdings waren die Flammen schon wieder erstickt und auch die Bewohner konnten ihre Bleibe wenige Minuten vorher unversehrt verlassen.

Ein Problem gab es jedoch: Katze Fibi wurde schmerzlich vermisst.

Nach dem kurzen Abkühlen der Rauchschicht und dem Herstellen einer Belüftungsöffnung konnten die Feuerwehrkräfte mithilfe eines Lüfters die Wohnung schnell durchsuchen.

Dabei konnte dann auch die vermisste Katze gerettet werden. Rettungssanitäter gaben der Fellnase eine Sauerstoffdusche, sodass sie schnell wieder zu sich kam. Anschließend brachte man sie in eine Tierklinik.