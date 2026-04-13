Feuer in Mehrfamilienhaus: Sechs Verletzte, Haustiere gerettet

Bremerhaven - Großeinsatz für die Feuerwehr : Am Montagabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Bremerhaven gebrannt. Sechs Personen, darunter Kinder, wurden verletzt.

Die Feuerwehr rettete mehrere Haustiere aus dem Gebäude. Sie wurden unverletzt an ihre Besitzer übergeben. © Feuerwehr Bremerhaven

Die Einsatzkräfte waren gegen 18 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in die Auguststraße alarmiert worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es sich um einen Kellerbrand handelte.

Der Rauch hatte sich demnach bereits über das Treppenhaus bis ins Dachgeschoss ausgebreitet und trat dort deutlich sichtbar über mehrere Fenster aus.

Das Gebäude wurde vorsorglich evakuiert. Sechs Personen, darunter Kinder, hatten sich bereits durch das stark verrauchte Treppenhaus ins Freie gerettet, dabei aber Rauchvergiftungen erlitten. Sie kamen ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr kümmerte sich indes um die Brandbekämpfung. Das Treppenhaus, mehrere Wohnungen sowie der gesamte Kellerbereich wurden durch Rauch und Ruß allerdings erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Eine Rückkehr der Bewohner in ihre Wohnungen war zunächst nicht möglich. Sie wurden anderweitig untergebracht.