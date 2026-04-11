Feuer in Recyclingfirma: Kunststoffmüll brennt lichterloh
Koblenz/Ochtendung - Kunststoffmüll fing Feuer, die Flammen schlugen meterhoch und dichter Rauch stieg auf: Der Brand in einem Recycling-Betrieb bei Koblenz löste am Samstag einen größten Feuerwehr-Einsatz aus.
Die Einsatzkräfte wurden gegen 10.50 Uhr alarmiert, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz am frühen Nachmittag mitteilte.
Umgehend rückte die Feuerwehr in die Gemeinde Ochtendung westlich von Koblenz aus.
Auf einem Firmengelände im Oberholzweg hatte sich Kunststoffmüll entzündet. "Ein Übergreifen der Flammen auf Gebäudeteile konnte durch die Feuerwehr verhindert werden", ergänzte der Polizeisprecher.
Verletzte wurde durch den Brand niemand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung vor.
"Die Löscharbeiten werden bis in die Abendstunden andauern", hieß es weiter. Insgesamt seien etwa 65 Kräfte von Feuerwehr und Polizei im Einsatz.
Titelfoto: Sascha Ditscher/dpa