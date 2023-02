16.02.2023 08:44 2.038 Feuer in Seniorenheim! 30 Bewohner evakuiert, drei Menschen teils schwer verletzt

In einem Seniorenheim in Hollenstedt brach am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer aus. Drei Menschen wurden teils schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Von Bastian Küsel

Hollenstedt - Großeinsatz! Am frühen Donnerstagmorgen ist in einem Seniorenheim in Hollenstedt (Landkreis Harburg) ein Feuer ausgebrochen. Drei Menschen wurden teils schwer verletzt. In einem Seniorenheim in Hollenstedt brach am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer aus. Drei Menschen wurden teils schwer verletzt. © JOTO Wie ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurde gegen 3.20 Uhr der Brandmeldealarm in dem Heim in der Professor-Kück-Straße ausgelöst. Im Zimmer eines Bewohners war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die alarmierte Feuerwehr evakuierte rund 30 Bewohner und begann umgehend mit den Löscharbeiten. Laut dem Sprecher wurden durch das Feuer eine Bewohnerin schwer sowie eine Polizeibeamtin und ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Feuerwehreinsätze Auto gerät in Brand, Flammen greifen auf Carport und Wohnhaus über Der betroffene Gebäudebereich ist nun erst einmal nicht mehr bewohnbar. Die evakuierten Bewohner wurden vorübergehend im Krankenhaus in Buchholz untergebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

