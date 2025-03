16.03.2025 12:48 Feuer in Wiesbaden: Ein Verletzter, Lagerhaus stürzt ein

Im Petersweg in Wiesbaden stand am Samstag ein Lagerhaus in Flammen: Für die Bekämpfung des Brands musste das Gebäude vollständig abgerissen werden!

Von Florian Gürtler

Wiesbaden - Ein Lagerhaus stand in Flammen, das Gebäude musste für die Löscharbeiten vollständig abgerissen werden. Ein Mensch wurde durch den Brand in Wiesbaden verletzt. Die Feuerwehr in Wiesbaden rückte am Samstagnachmittag zu einem Brand im Petersweg aus. © 5VISION.NEWS Der Feueralarm wurde am Samstag gegen 16 Uhr über den Notruf 112 ausgelöst. "Anrufer berichteten von starker Rauchentwicklung, die aus Türen, Fenstern und dem Dach eines Lagergebäudes im Petersweg wahrnehmbar war", erklärte ein Sprecher der Wiesbadener Feuerwehr. Als erste Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der zweigeschossige Bau in Flammen. Die Feuerwehrleute trafen auf eine Person, die Verbrennungen erlitten hatte und umgehend vom Rettungsdienst behandelt wurde. Unterdessen machten sich die Feuerwehrkräfte daran, den Brand zu bekämpfen. Schnell zeigte sich, dass dies nur von außen möglich war: Durch das Feuer wurde das Lagerhaus so stark beschädigt, dass ein Teil des Gebäudes einstürzte. "Ein gezielter Innenangriff war daher nicht mehr möglich", betonte der Sprecher. Feuerwehr muss Haus abreißen lassen, um Brand zu löschen Zahlreiche Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr waren wegen des Brands eines Lagergebäudes in Wiesbaden im Einsatz. © 5VISION.NEWS Es gelang den Feuerwehrleuten, ein Überspringen der Flammen auf angrenzende Häuser zu verhindern. Das Lagerhaus musste für die Bekämpfung der Flammen und zahlreicher Glutnester in Zusammenarbeit mit einer Spezialfirma vollständig abgerissen werden. Erst danach war es möglich, Löscharbeiten gezielt durchzuführen. Die Ursache für den Brand in der hessischen Landeshauptstadt ist noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen der Polizei. "Eine Aussage über die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht getroffen werden", ergänzte der Feuerwehrsprecher abschließend.

