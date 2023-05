Feuer richtet Schaden in Millionenhöhe an: Polizei sucht nach Supermarkt-Feuerteufeln

Leipzig/Kahla - Ende März richtete ein Brand in den Räumlichkeiten einer Netto-Filiale verheerenden Schaden an. Mittlerweile ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Mehrere Löschzüge und Kameraden umliegender Ortschaften wurden nachalarmiert, um vor allem auch eine Rauchausbreitung in Richtung der nahen Bahngleise zu verhindern.

Um 6.30 Uhr waren die Einsatzkräfte informiert worden - mutmaßlich hatte jemand im Bereich der Warenannahme des Netto-Marktes an Paletten gezündelt. Das Feuer hatte von dort aus auf die Verkaufsräume übergegriffen und insgesamt ein Drittel der Filiale zerstört.

"Zunächst wurden wir zu einem Kleinbrand im Bereich einer Verladerampe eines Supermarkts alarmiert. Noch auf dem Weg dorthin wurde der Alarm erhöht - als wir ankamen, wurde uns klar, dass es ein längerer Einsatz werden würde", so der Feuerwehrmann.

In der aktuellen Folge von "Kripo Live" berichtete Kreisbrandinspektor Christian Meyfahrt von den Geschehnissen am 26. März 2023.

88 Einsatzkräfte waren in Kahla mit den Löscharbeiten beschäftigt. © David Inderlied/dpa

Insgesamt 88 Einsatzkräfte waren vonnöten, um das Feuer schließlich bis circa 11.30 Uhr vollständig zu löschen.

Die Polizei in Jena hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. "Ein technischer Defekt kann mittlerweile ausgeschlossen werden, es wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Der Schaden liegt in einem sechs- bis siebenstelligen Bereich", bestätigte Polizeisprecher Daniel Müller.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde auch noch ein weiterer Tatort in unmittelbarer Nähe ausgemacht: An einem angrenzenden Baumarkt wurde von unbekannten Tätern auch an einem Sack Rindenmulch gezündelt. Dieses Feuer breitete sich glücklicherweise nicht aus.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am Morgen des 26. März 2023 vor 6.30 Uhr Beobachtungen im Bereich des Bahnhofs Kahla und Umgebung gemacht haben. Hinweise nimmt die Kripo Jena unter der 03641812464 entgegen.

Die Mitarbeiter der betroffenen Netto-Filiale wurden in anderen Supermärkten vorübergehend untergebracht. Perspektivisch soll der zerstörte Netto aber wieder aufgebaut werden.