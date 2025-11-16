Feuer-Schock bei Ex-Bild-Chef: Haus brennt lichterloh

Potsdam/Junín de los Andes (Argentinien) - Riesen-Schreckmoment für Ex-"Bild"-Chef Kai Diekmann (61)!: Mitten in der Nacht stand seine hölzerne Ferienhütte im argentinischen Patagonien in Flammen. Sie wurde komplett zerstört.

Kai Diekmann (61) lebt in Potsdam. © Fabian Sommer/dpa

"Zum Glück waren wir noch wach und haben den Brand bemerkt! Uns geht es gut, und wir haben alle unsere Sachen rechtzeitig aus dem Haus holen können", schrieb der 61-Jährige auf X.

Vermutlich habe ein Kurzschluss im Zusammenhang mit einer neu installierten Solaranlage den Brand aus in der Nacht zum Samstag ausgelöst, so Diekmann weiter.

Noch kurz vor dem Feuerinferno postete der Chef der PR-Agentur Storymachine ein Foto von sich an einem idyllischen See. Bevor es ihn nach Patagonien zog, verbrachte er Zeit in der Hauptstadt Buenos Aires.



Am Tag nach dem Brand schien bei dem 61-Jährigen der Schreck wieder verflogen. Ein Foto, auf dem die Sonne durch einen Baumwipfel schien, überschrieb er mit dem Gruß: "Guten Morgen, Patagonien".