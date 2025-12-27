Feuer-Tragödie an Weihnachten: Haus brennt lichterloh, Frau kann nicht gerettet werden

Dortmund - Feuerdrama in Dortmund: Am späten Abend des 2. Weihnachtsfeiertags ist in einem Wohnhaus im Norden der Stadt ein Brand ausgebrochen. Für eine Frau kam jede Hilfe zu spät.

Im Dortmunder Norden brannte es in einem Wohnhaus, eine Frau (†87) starb. © Justin Brosch/dpa

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Freitagabend gegen 23 Uhr in der Straße Im Dorfe im Stadtteil Brechten an. Wie ein Sprecher des Lagedienstes mitteilte, war zunächst eine brennende Gartenlaube gemeldet worden.

Als die Kameraden am Ort des Geschehens eintrafen, stand jedoch schon das angrenzende Wohnhaus in Flammen.

Sofort begannen sie mit der Brandbekämpfung, teils mittels Drehleitern und durch Kräfte von außen, teils durch Trupps unter Atemschutz von innen.

Eine Person, nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein älterer Mann, habe aus dem Haus gerettet werden können. Für eine 87-jährige Frau sei allerdings jede Hilfe zu spät gekommen.

Während der Verletzte vom Rettungsdienst versorgt wurde, sollen drei weitere Personen von Notfallseelsorgern betreut worden sein.