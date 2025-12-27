Feuer-Tragödie an Weihnachten: Haus brennt lichterloh, Frau kann nicht gerettet werden
Dortmund - Feuerdrama in Dortmund: Am späten Abend des 2. Weihnachtsfeiertags ist in einem Wohnhaus im Norden der Stadt ein Brand ausgebrochen. Für eine Frau kam jede Hilfe zu spät.
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Freitagabend gegen 23 Uhr in der Straße Im Dorfe im Stadtteil Brechten an. Wie ein Sprecher des Lagedienstes mitteilte, war zunächst eine brennende Gartenlaube gemeldet worden.
Als die Kameraden am Ort des Geschehens eintrafen, stand jedoch schon das angrenzende Wohnhaus in Flammen.
Sofort begannen sie mit der Brandbekämpfung, teils mittels Drehleitern und durch Kräfte von außen, teils durch Trupps unter Atemschutz von innen.
Eine Person, nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein älterer Mann, habe aus dem Haus gerettet werden können. Für eine 87-jährige Frau sei allerdings jede Hilfe zu spät gekommen.
Während der Verletzte vom Rettungsdienst versorgt wurde, sollen drei weitere Personen von Notfallseelsorgern betreut worden sein.
Feuerwehr lobt vorbildliche Nachbarn während des Einsatzes
Erst gegen 0.40 Uhr habe man das Feuer unter Kontrolle bringen können. Die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch auch am Samstagmorgen noch an. Vor allem die eisigen Temperaturen hätten den Einsatz erschwert, da das Löschwasser auf der Straße sofort gefroren sei.
"Zeitweise waren etwa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz", so die Behörde, darunter mehrere Berufsfeuerwehren sowie Freiwillige Wehren und weitere Rettungskräfte.
Zur genauen Brandursache lagen zunächst noch keine Informationen vor, ebenso wenig zum entstandenen Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
"Positiv hervorzuheben ist das vorbildliche Verhalten der Nachbarschaft, die die Einsatzkräfte während des langwierigen Einsatzes mit Warmgetränken unterstützte", lobte die Dortmunder Feuerwehr und sprach den Anwohnern ihr Lob aus.
