Feuer zerstört Carport und Autos: Schaden in Höhe von Hunderttausenden Euro

Vilshofen an der Donau - Am Samstag musste eine 63-Jährige gegen 12.45 Uhr feststellen, dass ihr Carport in der Allinger Straße lichterloh in Flammen stand. Auch die Fahrzeuge wurden durch den Brand zerstört.

Der Carport wurde durch die Flammen vollständig zerstört. © Helmuth Riedl/zema-medien.de

Die Flammen griffen auch auf das dazugehörige Wohnhaus in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) über, wie die Polizei mitteilte.

Es wurde an Fassade und Dachstuhl jedoch so sehr beschädigt, dass es vorerst unbewohnbar ist.



Die 63 Jahre alte Bewohnerin und ihr Ehemann konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Obwohl mehrere Feuerwehrkräfte gegen die Flammen ankämpften, wurde der Carport und die darin abgestellten Autos vollständig Opfer des Brandes.

Als Ursache für das Feuer vermutete die Polizei einen technischen Defekt. Hinweise auf Fremdverschulden gab es zunächst nicht.