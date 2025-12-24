Feuer zerstört Garagenkomplex: Zwei Verletzte und immenser Schaden

Koblenz/Oberlahnstein - Rund 100 Feuerwehrkräfte rückten aus, um einen Brand im rheinland-pfälzischen Oberlahnstein bei Koblenz zu bekämpfen. Zwei Menschen wurden durch das Einatmen von Rauch verletzt, durch das Feuer entstand hoher Sachschaden.

Durch einen Brand in Oberlahnstein entstand beträchtlicher Schaden, wie am Mittwochmorgen offensichtlich wurde. © Winkler TV

Ein Garagenkomplex in der Adolfstraße geriet in der Nacht zu Mittwoch aus noch unbekannter Ursache in Brand, wie die Polizei mitteilte.

Die Bewohner zweier angrenzender Häuser mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Es gelang der Feuerwehr aber, ein Übergreifen der Flammen auf die Gebäude zu verhindern.

Bis circa 3 Uhr in der Nacht hatten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle. "Gegen 4 Uhr konnten die vorsorglich evakuierten Bewohner in ihre Häuser beziehungsweise Wohnungen zurückkehren", ergänzte ein Sprecher.

Insgesamt wurden vier Garagen und mehrere "garagenartige Hobbyräumlichkeiten zerstört", hieß es weiter. Der entstandene Sachschaden werde insgesamt auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

