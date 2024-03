Feueralarm wegen Wohnhausbrand: Bewohner und Kind (5) im Krankenhaus

Über Meerane war am heutigen Mittwochmittag eine große Rauchsäule zu sehen. © Andreas Kretschel

Laut Warn-App NINA brannte es am Mittag in einem Wohnhaus in der Schöneberger Straße zwischen Am Rotenberg und Weißer Weg. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei seien im Einsatz.

Wie TAG24 erfuhr, war gegen 12 Uhr im Haus aus noch ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen. "Dadurch wurde das Haus erheblich beschädigt und unbewohnbar", so ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits meterhohe Flammen aus einem Fenster. Mithilfe einer Drehleiter konnte das Feuer gelöscht und anschließend das Dach geöffnet werden.

Ein 35-jähriger Bewohner sowie ein fünfjähriges Kind mussten wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Brandursache und die entstandene Schadenshöhe sind aktuell noch Teil der Ermittlungen.

Während des Feuerwehreinsatzes wurden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Nach etwa einer Stunde wurde die Warnung über die App wieder aufgehoben.