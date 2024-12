Feuerteufel treibt Unwesen in Kleingartenanlage: "Warum ausgerechnet wir?"

Die Kleingartenanlage "Aufbau" in Osterburg wird von einer Brandserie geplagt. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Osterburg

Im Frühling der erste Schock: Am 11. April brannte es zum ersten Mal in der Kleingartenanlage "Aufbau" in Osterburg (Sachsen-Anhalt). Zwar war der Schaden enorm, man ging aber noch von einem Zufall aus.

Doch in den Folgemonaten brannte es wieder und wieder in den insgesamt 350 Parzellen, in der Woche vor dem Reformationstag rückte die Feuerwehr fast täglich an und in einer Nacht gleich zweimal.

"Wir fragen uns auch, warum ausgerechnet unsere Anlage?", erklärt Birgit Brüggemann, Vorsitzende des Gartenvereins, bei "Kripo Live", "haben wir irgendwas gemacht, jemanden verschreckt?"

Nach insgesamt sechs Bränden in nur einer Anlage kann von Zufall keine Rede mehr sein.