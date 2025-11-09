Feuerwehr findet Leiche bei Wohnhausbrand im Kreis Konstanz

Gailingen - In einer brennenden Doppelhaushälfte in Gailingen (Landkreis Konstanz) haben Einsatzkräfte der Feuerwehr eine Leiche gefunden.

Die Feuerwehr befindet sich noch im Einsatz. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Es sei noch unklar, ob der Mensch wegen des Feuers gestorben ist, sagte ein Polizeisprecher.

Es gebe keine Verletzten.

Zudem sei ein Hund gerettet worden.