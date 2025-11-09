Feuerwehr findet Leiche bei Wohnhausbrand im Kreis Konstanz

Ein Wohnhaus gerät in Brand, Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Es wird eine Leiche gefunden.

Von Kristina Remmert

Gailingen - In einer brennenden Doppelhaushälfte in Gailingen (Landkreis Konstanz) haben Einsatzkräfte der Feuerwehr eine Leiche gefunden.

Die Feuerwehr befindet sich noch im Einsatz. (Symbolfoto)
Die Feuerwehr befindet sich noch im Einsatz. (Symbolfoto)  © Sven Hoppe/dpa

Es sei noch unklar, ob der Mensch wegen des Feuers gestorben ist, sagte ein Polizeisprecher.

Es gebe keine Verletzten.

Zudem sei ein Hund gerettet worden.

Der Einsatz der Feuerwehr und Polizei läuft noch. Weitere Hintergründe zum Feuer und der Brandursache sind aktuell noch nicht bekannt.

