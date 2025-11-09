Feuerwehr findet Leiche bei Wohnhausbrand im Kreis Konstanz
Von Kristina Remmert
Gailingen - In einer brennenden Doppelhaushälfte in Gailingen (Landkreis Konstanz) haben Einsatzkräfte der Feuerwehr eine Leiche gefunden.
Es sei noch unklar, ob der Mensch wegen des Feuers gestorben ist, sagte ein Polizeisprecher.
Es gebe keine Verletzten.
Zudem sei ein Hund gerettet worden.
Der Einsatz der Feuerwehr und Polizei läuft noch. Weitere Hintergründe zum Feuer und der Brandursache sind aktuell noch nicht bekannt.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa