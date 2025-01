Feuerwehr-Großeinsatz in Sachsen: Ist Fahrlässigkeit Grund für den Scheunenbrand?

Laußig - Stundenlang kämpften am Samstag mehr als 50 Kameraden der Feuerwehr im nordsächsischen Laußig gegen einen Scheunenbrand, der drohte, auf mehrere andere Gebäude überzugreifen . Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei.

Kameraden der Feuerwehr kämpfen sich am Samstag durch die Überreste des Stalls, um die Flammen zu löschen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sieht sie Fahrlässigkeit seitens des 66-jährigen Besitzers des Stalls als einen möglichen Grund für den Brand, der die Feuerwehr in Atem hielt.

Durch die Flammen wurde das Gebäude vollständig zerstört. Fünf Hühner, die in dem Häuschen untergebracht waren, verendeten.

Das Feuer war am Samstagmorgen, gegen 5.15 Uhr an der Dübener Straße ausgebrochen. Mehr als 50 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Laußig, Bad Düben, Gruna, Görschlitz, Pristäblich, Authausen und Pressel waren bis in die Abendstunden im Einsatz.

Zwar konnten die Einsatzkräfte ein Ausbreiten der Flammen auf umliegende Wohnhäuser verhindern, nicht jedoch auf die angrenzenden Schuppen. Zwei davon brannten aus. Der Dachbalken eines weiteren wurde durch den Brand beschädigt.