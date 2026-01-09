Feuerwehr im aufwendigen Einsatz: Hang droht auf Straße abzurutschen

Remscheid - Zu einem aufwendigen Einsatz wurde die Feuerwehr Remscheid am späten Freitagnachmittag (9. Januar) alarmiert.

In Remscheid drohte ein Hang auf eine Straße abzurutschen. © Feuerwehr Remscheid

Im Garten eines Einfamilienhauses in der Remscheider Straße drohte aufgrund der aktuellen Witterung ein Hang in Richtung Straße abzurutschen.

Problematisch für die Einsatzkräfte war, dass sich oberhalb des betroffenen Hangs ein Gartenteich mit einem Fassungsvermögen von rund 6000 Litern befand.

Deshalb entschied man sich - um den zusätzlichen Wasserdruck auf den instabilen Hang zu reduzieren - etwa 3000 Liter Wasser aus dem Teich abzupumpen.

Die Maßnahmen wurden in enger Abstimmung mit einem Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) des Ortsverbandes Remscheid durchgeführt.

Um sicherzustellen, dass keine Gefahr für Außenstehende besteht, wurde eine Fahrbahn der Remscheider Straße vorsorglich abgesperrt. Wann die Sperrung aufgehoben wird, ist noch unklar.