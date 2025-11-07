Feuerwehr muss in Wuppertal ran: Keller brennt, zwei Menschen verletzt

Wuppertal - Aufregung am Freitagabend in Wuppertal : Gegen 20.17 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Kellerbrand in der Rauentalstraße alarmiert. Zwei Personen liegen nun im Krankenhaus.

Kellerbrand in Wuppertal: Mehrere Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. © Matthi Rosenkranz

Wie ein Pressesprecher der Feuerwehr Wuppertal auf TAG24 Nachfrage erklärt, sei Unrat im Keller verantwortlich für den Brand gewesen.

Warum genau, dazu konnte er keine Angaben machen. Fest steht: Der Einsatz kostete die Männer mehrere Stunden.

Zeitweise musste die Straße komplett gesperrt werden. Auch war die Situation zunächst etwas unübersichtlich, da unklar war, wie viele Personen sich noch im Haus befanden.

Glücklicherweise konnten sich alle noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst aus dem Gebäude retten.

Zwei von ihnen kamen allerdings mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus.