Feuerwehr muss in Wuppertal ran: Keller brennt, zwei Menschen verletzt

Mindestens zwei Personen wurden am Freitagabend nach einem Kellerbrand in Wuppertal ins Krankenhaus geliefert.

Von Alina Eultgem

Wuppertal - Aufregung am Freitagabend in Wuppertal: Gegen 20.17 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Kellerbrand in der Rauentalstraße alarmiert. Zwei Personen liegen nun im Krankenhaus.

Kellerbrand in Wuppertal: Mehrere Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen.
Kellerbrand in Wuppertal: Mehrere Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen.  © Matthi Rosenkranz

Wie ein Pressesprecher der Feuerwehr Wuppertal auf TAG24 Nachfrage erklärt, sei Unrat im Keller verantwortlich für den Brand gewesen.

Warum genau, dazu konnte er keine Angaben machen. Fest steht: Der Einsatz kostete die Männer mehrere Stunden.

Zeitweise musste die Straße komplett gesperrt werden. Auch war die Situation zunächst etwas unübersichtlich, da unklar war, wie viele Personen sich noch im Haus befanden.

Millionenschaden nach Großbrand in Maintal: Jetzt ermittelt die Kripo
Feuerwehreinsätze Millionenschaden nach Großbrand in Maintal: Jetzt ermittelt die Kripo

Glücklicherweise konnten sich alle noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst aus dem Gebäude retten.

Zwei von ihnen kamen allerdings mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr Wuppertal wurde gegen 20.17 Uhr zu einem Kellerbrand in der Rauentalstraße alarmiert.
Die Feuerwehr Wuppertal wurde gegen 20.17 Uhr zu einem Kellerbrand in der Rauentalstraße alarmiert.  © Matthi Rosenkranz

Erst gegen 21.45 Uhr wurde der Einsatz beendet.

Der Brand wurde erfolgreich gelöscht und alle Bewohner des Hauses konnten beruhigt in ihre Wohnungen zurückkehren.

Titelfoto: Matthi Rosenkranz

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: