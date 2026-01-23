Feuerwehr muss vier Tage nach Crash nochmal zur Unfallstelle

Over - Einsatz für die Feuerwehr : Vier Tage nach einem Crash in Over im Landkreis Harburg ( Niedersachsen ) mussten die Kameraden noch einmal zur Unfallstelle ausrücken.

In Over im Landkreis Harburg musste die Feuerwehr vier Tage nach einem Crash noch mal zur Unfallstelle fahren. © JOTO

Laut der Polizei waren am Montag im Bereich der Straße "Oversand" zwei Autos zusammengestoßen. Verletzte gab es dabei nicht, allerdings schleuderte einer der beteiligten Wagen gegen einen Sirenenmast.

Der Mast wurde dabei so schwer beschädigt, dass die Feuerwehr am Freitag nochmal zur Unfallstelle ausrücken musste, um die Konstruktion abzubauen.