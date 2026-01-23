Feuerwehr muss vier Tage nach Crash nochmal zur Unfallstelle
Over - Einsatz für die Feuerwehr: Vier Tage nach einem Crash in Over im Landkreis Harburg (Niedersachsen) mussten die Kameraden noch einmal zur Unfallstelle ausrücken.
Laut der Polizei waren am Montag im Bereich der Straße "Oversand" zwei Autos zusammengestoßen. Verletzte gab es dabei nicht, allerdings schleuderte einer der beteiligten Wagen gegen einen Sirenenmast.
Der Mast wurde dabei so schwer beschädigt, dass die Feuerwehr am Freitag nochmal zur Unfallstelle ausrücken musste, um die Konstruktion abzubauen.
Mithilfe einer Drehleiter und eines Krans hakten die Einsatzkräfte den Mast ein und zersägten die Konstruktion anschließend im unteren Bereich, ehe der Mast abtransportiert wurde.
