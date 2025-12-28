Feuerwehr rettet lebensgefährlich verletzte Frau und Hund aus brennender Wohnung
Göttingen - Am Samstagabend wurde eine Frau bei einem Wohnungsbrand in Göttingen (Niedersachsen) lebensbedrohlich verletzt. Auch ein Hund erlitt durch das Feuer schwere Verletzungen.
Wie die Polizeiinspektion Göttingen berichtet, brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus.
Die Bewohnerin erlitt bei dem Brand lebensgefährliche Verletzungen und musste daher in einer Spezialklinik untergebracht werden.
Ein Hund, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, wurde ebenfalls schwer verletzt und musste wiederbelebt werden. Das Tier wird derzeit tierärztlich betreut.
Nach den Löscharbeiten wurde der Brandort von der Polizei beschlagnahmt und am Montag näher untersucht, hieß es.
Andere Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden nicht verletzt. Der Schaden wird derzeit auf rund 60.000 bis 80.000 Euro geschätzt.
