Feuerwehr rettet lebensgefährlich verletzte Frau und Hund aus brennender Wohnung

Göttingen - Am Samstagabend wurde eine Frau bei einem Wohnungsbrand in Göttingen ( Niedersachsen ) lebensbedrohlich verletzt. Auch ein Hund erlitt durch das Feuer schwere Verletzungen.

Andere Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt. © Stefan Rampfel/dpa

Wie die Polizeiinspektion Göttingen berichtet, brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus.

Die Bewohnerin erlitt bei dem Brand lebensgefährliche Verletzungen und musste daher in einer Spezialklinik untergebracht werden.

Ein Hund, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, wurde ebenfalls schwer verletzt und musste wiederbelebt werden. Das Tier wird derzeit tierärztlich betreut.