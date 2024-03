Feuerwehr will brennendes Auto retten: Was dann passiert, macht Retter sprachlos

Stockstadt am Main - Ziemlich ärgerlicher - und mitunter lebensbedrohlicher Einsatz für die Feuerwehr in Unterfranken. Einem Fahrzeug der Brandmeister war es am heutigen Mittwoch schlichtweg nicht möglich, zum Ort des Geschehens zu gelangen.

Glücklicherweise erreichten zwei Feuerwehrautos rechtzeitig den Ort des Geschehens. © Feuerwehr Stockstadt am Main

Am Vormittag gegen 11.35 Uhr wurden die Brandmeister aus Stockstadt am Main (Landkreis Aschaffenburg) zu einem Autobrand auf der B469 in Fahrtrichtung Mainhausen beordert. Schon aus der Ferne sei eine gewaltige, dunkle Rauchwolke zu erkennen gewesen, was sich bei der Anfahrt zum Ort des Geschehens schließlich auch bestätigte.

Schnell bildete sich auf der schmalen, zweispurigen Straße ohne Standstreifen ein längerer Stau. Zu Beginn war es dem Einsatzleitwagen zwar noch möglich, durch die zunächst vorbildlich gestaltete Rettungsgasse zu gelangen. Auch einem weiteren Feuerwehrfahrzeug gelang dies.

Doch dann geschah das Unfassbare: Anscheinend ging den im Stau wartenden Verkehrsteilnehmern allmählich die Geduld aus, weshalb gleich mehrere Autos die vorhandenen Lücken schlossen. Zu allem Überfluss sahen sich auch einige Lkw-Fahrer dazu berufen, auf die linke Spur auszuweichen, sodass die Brummis mitunter praktisch nebeneinander standen.

Ein Durchkommen für ein weiteres Feuerwehrauto war hierdurch unmöglich geworden. So geschah es, dass die eigentlichen Retter satte drei Stunden selbst im Stau standen.

Besonders erschreckend war hierbei die Tatsache, dass auch ein glücklicherweise nicht benötigter Rettungswagen oder Notarzt an dieser Stelle kein Durchkommen gehabt hätten.