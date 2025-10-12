Auto kracht in Gegenverkehr: Feuerwehrauto in Flammen

Lahn-Dill-Kreis/Mittenaar - Ein Einsatzwagen der Feuerwehr geriet bei einem Unfall in Mittelhessen in Brand, ebenso ein zweites Auto. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit den Löscharbeiten.

Ein Einsatzwagen der Feuerwehr brannte nach einem Unfall in Mittenaar-Offenbach lichterloh, die Feuerwehrleute begannen umgehend mit den Löscharbeiten. © Feuerwehr Mittenaar

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen in Mittenaar im Lahn-Dill-Kreis, wie die Feuerwehr der Gemeinde mitteilte.

Demnach geriet ein Autofahrer im Ortsteil Offenbach aus unbekannter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und krachte dabei frontal gegen einen Löschwagen, der gerade auf dem Rückweg von einer Jugendfeuerwehrübung war.

"Durch den Zusammenstoß gerieten beide Fahrzeuge in Brand. Unsere Einsatzkräfte begannen umgehend mit den Löschmaßnahmen und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf die Umgebung", ergänzte ein Sprecher.

Von den Feuerwehrleuten wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Zum Zustand des Autofahrers ist nichts bekannt.

"Zur psychosozialen Betreuung der beteiligten Personen wurde die Notfallseelsorge hinzugezogen", hieß es weiter.