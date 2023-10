01.10.2023 12:13 1.011 Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Bahnstrecke gesperrt

Am Samstag brannte an der B101 in Annaberg-Buchholz eine Laube lichterloh. Während der Löscharbeiten musste eine Bahnstrecke gesperrt werden.

Von Victoria Winkel

Annaberg-Buchholz - Im Erzgebirge musste am Samstag wegen eines Feuerwehreinsatzes eine Bahnstrecke gesperrt werden. Am Samstag brannte in Annaberg-Buchholz an der B101 eine Gartenlaube nieder. Während der Löscharbeiten musste die Bahnstrecke gesperrt werden. © Bernd März Die Feuerwehren rückten am Nachmittag zu einem Laubenbrand in Annaberg-Buchholz mitten im Baustellenbereich an der B101, zwischen dem Unteren Bahnhof und Stadtmitte aus. Ursprünglich war ein Dachstuhlbrand gemeldet. Vor Ort stellte sich aber heraus, dass eine Laube in voller Ausdehnung brannte und das Feuer bereits auf Ödland übergriffen hatte. Zudem drohte eine weitere Laube in Flammen aufzugehen. Die Feuerwehr konnte aber Schlimmeres verhindern und die zweite Laube retten. Die erste Gartenlaube brannte komplett nieder. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Feuerwehreinsätze Feuer in Gewerbegebiet: Warnung wegen Rauchentwicklung Während der Löscharbeiten musste die Bahnstrecke für mehrere Stunden gesperrt werden. Neben der Feuerwehr aus Buchholz waren auch die Wehren aus Geyersdorf, Schönfeld und Frohnau im Einsatz.

Titelfoto: Bernd März