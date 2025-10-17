Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Brand in Plattenbau
Zwönitz - In Zwönitz (Erzgebirge) ist in der Nacht zum Freitag ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Lessingstraße ausgebrochen.
Kurz nach 2 Uhr bemerkten Anwohner Rauch im Treppenhaus und wählten den Notruf.
In dem Block war aus noch ungeklärter Ursache ein Brand im Erdgeschoss ausgebrochen.
Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte und der Rauch aus dem Haus abgezogen war, wurde jede einzelne Wohnung von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst kontrolliert.
Nach ersten Informationen vom Ort des Geschehens wurde niemand verletzt.
Ein technischer Defekt wird laut Polizei als Ursache ausgeschlossen, es wird zu Brandstiftung ermittelt. Zum entstandenen Sachschaden liegen noch keine Angaben vor.
In der Lessingstraße kam es bereits in der Vergangenheit zu Feuerwehreinsätzen aufgrund von Bränden. Im Februar brannte es im Keller, im Dezember des vergangenen Jahres im Treppenhaus.
Titelfoto: André März