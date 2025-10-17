Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Brand in Plattenbau

Zwönitz - In Zwönitz ( Erzgebirge ) ist in der Nacht zum Freitag ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Lessingstraße ausgebrochen.

Die Feuerwehr musste erneut in die Lessingstraße ausrücken. © André März

Kurz nach 2 Uhr bemerkten Anwohner Rauch im Treppenhaus und wählten den Notruf.

In dem Block war aus noch ungeklärter Ursache ein Brand im Erdgeschoss ausgebrochen.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte und der Rauch aus dem Haus abgezogen war, wurde jede einzelne Wohnung von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst kontrolliert.