Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Ford steht lichterloh in Flammen

Zwönitz - Feuerwehreinsatz in einem Wohngebiet in Zwönitz ( Erzgebirgskreis ). In der Nacht zu Samstag brannte dort ein geparkter Ford.

Flammen schlagen aus dem Ford. Die Feuerwehr kann ein Übergreifen auf einen VW aber verhindern. © André März

Ein Anwohner hatte den Brand gegen 1.20 Uhr in der Lessingstraße bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell Löschen, der Ford wurde aber trotzdem durch das Feuer stark beschädigt. Er brannte im vorderen Bereich komplett aus.

Ein Übergreifen des Feuers auf einen VW konnte verhindert werden. Das Fahrzeug erlitt durch die Hitzeentwicklung trotzdem einige Schäden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zum entstandenen Schaden liegen noch nicht vor.