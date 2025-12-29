Brand auf Wertstoffhof: Feuerwehreinsatz im Harz

In Ilsenburg ist ein Unterstand auf einem Wertstoffhof komplett abgebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Ilsenburg - Am Sonntagmittag wurde der Feuerwehr und Polizei Ilsenburg (Landkreis Harz) ein Brand auf einem Wertstoffhof gemeldet. Die Ursache wirft Fragen auf.

Ein Unterstand brannte vollständig nieder.  © Polizeirevier Harz

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, ging der Hof in der Harzburger Straße gegen etwa 13.10 Uhr in Flammen auf.

Die 15 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ilsenburg machten sich nach der Ankunft sofort an die Löscharbeiten des etwa 20 Quadratmeter großen Unterstandes.

Wie genau das Feuer entstehen konnte, ist bislang nicht bekannt, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Der entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde nach den Löscharbeiten von der Polizei beschlagnahmt. Zur Brandursachenermittlung wird ein Sachverständiger eingesetzt.

Titelfoto: Polizeirevier Harz

