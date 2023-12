15.12.2023 06:46 Feuerwehreinsatz in Limbach: Brand in Garagenanlage

In der Nacht zu Freitag hat es in Limbach-Oberfrohna in der Garagenanlage "Am Hohen Hain" gebrannt.

Von Victoria Winkel

Limbach-Oberfrohna - Feuerwehreinsatz in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau). Eine Garage brannte bei dem Feuer in der Limbacher Garagenanlage komplett aus. © Andreas Kretschel In der Nacht zu Freitag hat es gegen 1.30 Uhr in der Garagenanlage "Am Hohen Hain" gebrannt. Eine Garage brannte komplett aus. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Garagen verhindern. Was das Feuer ausgelöst hat, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: Andreas Kretschel