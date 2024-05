29.05.2024 16:52 Feuerwehreinsatz in Sangerhausen: Gartenlaube gerät in Vollbrand!

In Sangerhausen ist am Dienstag eine Gartenlaube in Vollbrand geraten. Mehrere Kameraden der Feuerwehr waren im Einsatz.

Von Sophie Marie Kemnitz

Sangerhausen - Am Dienstagabend kam es in Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) zum Brand einer Gartenlaube, bei dem ein hoher Sachschaden entstand. Die Feuerwehr war etwa zwei Stunden lang im Einsatz. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Sangerhausen Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle waren etwa 30 Kameraden der Feuerwehren Sangerhausen und Oberröblingen am Abend in der Weinbergerstraße im Einsatz. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Gartenlaube in Vollbrand. Ganze zwei Stunden kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen. Trotz des schnellen Einsatzes fiel die Laube den Flammen vollständig zum Opfer. Es entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Zur Brandursache liegen noch keine Angaben vor.

