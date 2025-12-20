Großbrand in Taunusstein: Drei Verletzte, Haus unbewohnbar

Taunusstein - Ein Dachstuhlbrand im Taunussteiner Stadtteil Bleidenstadt hat in der Nacht auf Samstag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun, der entstandene Sachschaden ist enorm.

In Taunusstein musste die Feuerwehr anrücken. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Angaben vom Samstagmorgen zufolge, hatten die Bewohner des Hauses gegen 2 Uhr bemerkt, dass der Dachstuhl in Flammen stand und den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der ersten Kräfte schlugen die Flammen schon meterhoch aus dem Gebäude.

Kurz darauf hatte der Brand auf das komplette Dach übergegriffen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Taunusstein, Bad Schwalbach und ein Messfahrzeug aus Eltville wurden nachalarmiert.

Drei Personen, die sich beim Brandausbruch im Gebäude befanden, konnten sich selbst ins Freie retten. Sie wurden nach einer Erstversorgung mit leichten Verletzungen und dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr konnte die weitere Ausbreitung des Feuers im Haus mit einem Löschangriff, bei dem unter anderem Drehleitern und Trupps unter Atemschutz zum Einsatz kamen, verhindern. Das Nachbargebäude blieb verschont.