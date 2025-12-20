Großbrand in Taunusstein: Drei Verletzte, Haus unbewohnbar
Taunusstein - Ein Dachstuhlbrand im Taunussteiner Stadtteil Bleidenstadt hat in der Nacht auf Samstag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun, der entstandene Sachschaden ist enorm.
Angaben vom Samstagmorgen zufolge, hatten die Bewohner des Hauses gegen 2 Uhr bemerkt, dass der Dachstuhl in Flammen stand und den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der ersten Kräfte schlugen die Flammen schon meterhoch aus dem Gebäude.
Kurz darauf hatte der Brand auf das komplette Dach übergegriffen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Taunusstein, Bad Schwalbach und ein Messfahrzeug aus Eltville wurden nachalarmiert.
Drei Personen, die sich beim Brandausbruch im Gebäude befanden, konnten sich selbst ins Freie retten. Sie wurden nach einer Erstversorgung mit leichten Verletzungen und dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.
Die Feuerwehr konnte die weitere Ausbreitung des Feuers im Haus mit einem Löschangriff, bei dem unter anderem Drehleitern und Trupps unter Atemschutz zum Einsatz kamen, verhindern. Das Nachbargebäude blieb verschont.
Gebäude nach Brand in Taunusstein-Bleidenstadt unbewohnbar, Polizei ermittelt
Der Dachstuhl brannte jedoch komplett aus. Das Haus ist derzeit unbewohnbar, der entstandene Sachschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt.
Gegen 4 Uhr war der Brand endlich gelöscht, die Nachlöscharbeiten waren um 5 Uhr abgeschlossen.
Im Laufe des Tages werde die Einsatzstelle erneut mittels Drohne auf Glutnester kontrolliert, hieß es.
In der Hauptzeit waren demnach rund 80 Kräfte im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Ursache des Brandes übernommen.
Titelfoto: Montage: Fotos: Niklas Treppner/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa