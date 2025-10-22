 1.864

Feuerwehreinsatz wegen Wohnungsbrand im Erzgebirge: Bürostuhl abgefackelt

Am Mittwochvormittag wurden die Feuerwehren aus Schneeberg und Bad Schlema zu einem Wohnungsbrand in die Gartenstraße nach Schneeberg alarmiert.

Von Claudia Ziems

Schneeberg - Feuerwehreinsatz in Schneeberg (Erzgebirge) am Mittwochvormittag!

Gegen 9.15 Uhr wurden die Feuerwehren aus Schneeberg und Bad Schlema zu einem Wohnungsbrand in die Gartenstraße alarmiert.

Laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr Schneeberg war aus noch ungeklärter Ursache in einer Wohnung ein Zimmerbrand ausgebrochen.

Dort stand ein Bürostuhl in Flammen, der Boden sowie einige Einrichtungsgegenstände wurden ebenfalls beschädigt.

Die Einsatzkräfte konnten eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Während der Löscharbeiten musste die Gartenstraße gesperrt werden.

In einer Wohnung in der Gartenstraße war ein Brand ausgebrochen.
In einer Wohnung in der Gartenstraße war ein Brand ausgebrochen.  © Niko Mutschmann

Die Feuerwehr war mit 26 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz.

Zur Brandursache laufen die Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt aktuell noch nicht vor.

