Feuerwehreinsatz wegen Wohnungsbrand im Erzgebirge: Bürostuhl abgefackelt

Schneeberg - Feuerwehreinsatz in Schneeberg ( Erzgebirge ) am Mittwochvormittag!

Bei dem Brand stand ein Bürostuhl in Flammen. © Niko Mutschmann

Gegen 9.15 Uhr wurden die Feuerwehren aus Schneeberg und Bad Schlema zu einem Wohnungsbrand in die Gartenstraße alarmiert.

Laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr Schneeberg war aus noch ungeklärter Ursache in einer Wohnung ein Zimmerbrand ausgebrochen.

Dort stand ein Bürostuhl in Flammen, der Boden sowie einige Einrichtungsgegenstände wurden ebenfalls beschädigt.

Die Einsatzkräfte konnten eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Während der Löscharbeiten musste die Gartenstraße gesperrt werden.