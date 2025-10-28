Feuerwehrhaus brennt lichterloh – Einsatzkräfte kämpfen um ihre eigene Wache!

Am Mittwochabend brannte ein Feuerwehrgerätehaus in Märkische Heide im Dahme-Spreewald-Kreis.

Von Charlotte Römer

Märkische Heide - Am Montagabend brannte ein Feuerwehrgerätehaus in Märkische Heide im Dahme-Spreewald-Kreis.

Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe.
Ausgerechnet bei der Feuerwehr selbst bricht ein Brand aus.

Nach Polizeiangaben wurde der Brand gegen 21.15 Uhr gelöscht.

Der Einsatz dauert jedoch weiter an, da die Gefahr eines Schwelbrandes und eines erneuten Aufflammens besteht.

Bei dem Brand entstand ein sechsstelliger Sachschaden an Fahrzeugen und Ausrüstung.

Die Polizei hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen.
Außerdem ist das Gerätehaus selbst jetzt einsturzgefährdet und muss abgesichert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Ursachen.

