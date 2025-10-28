Feuerwehrhaus brennt lichterloh – Einsatzkräfte kämpfen um ihre eigene Wache!
Von Charlotte Römer
Märkische Heide - Am Montagabend brannte ein Feuerwehrgerätehaus in Märkische Heide im Dahme-Spreewald-Kreis.
Ausgerechnet bei der Feuerwehr selbst bricht ein Brand aus.
Nach Polizeiangaben wurde der Brand gegen 21.15 Uhr gelöscht.
Der Einsatz dauert jedoch weiter an, da die Gefahr eines Schwelbrandes und eines erneuten Aufflammens besteht.
Bei dem Brand entstand ein sechsstelliger Sachschaden an Fahrzeugen und Ausrüstung.
Außerdem ist das Gerätehaus selbst jetzt einsturzgefährdet und muss abgesichert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Ursachen.
Titelfoto: 7aktuell.de | Luca Woitow