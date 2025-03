Feuerwehrkräfte bei Einsatz behindert: Video zeigt Suff-Trupp bei der Tat

Blankenburg/Halberstadt - In der Nacht auf Samstag kamen Feuerwehrkräfte knapp 20 Minuten zu spät zu einem Einsatz in Halberstadt ( Landkreis Harz ), bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Grund sollen betrunkene Männer gewesen sein. Ein Video zeige dies nun.

Einer der Männer verschaffte sich Zutritt in das Feuerwehrgebäude. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Blankenburg der Stadt Blankenburg / Harz

Gegen etwa 0.09 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehr Blankenburg zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gerufen. 14 Menschen wurden evakuiert, zwei leicht verletzt.

Die Einsatzkräfte schafften es jedoch erst etwa 20 Minuten später, am Einsatzort einzutreffen. Grund dafür soll eine Truppe von betrunkenen Männern gewesen sein, die sich den einsatzbereiten Feuerwehrleuten aggressiv entgegenstellten.

"Es wurden Schläge angedroht und wüste Beschimpfungen ausgesprochen", berichtet die Freiwillige Feuerwehr Blankenburg. "Weiterhin sollten wir beweisen, dass wir wirklich im Einsatz sind und nicht nur so nachts rumfahren", heißt es weiter.

Ein Überwachungsvideo zeigt, wie die Trunkenbolde das Gelände betreten. Einer von ihnen geht sogar in das Gebäude. Dabei stößt er die Tür mit voller Wucht auf und pöbelt eine der Einsatzkräfte an. Es wurde außerdem das private Fahrzeug eines Kameraden geschädigt. Zwei weitere stark alkoholisierte Personen drangen in das Gerätehaus ein. "So etwas geht gar nicht", so die Feuerwehr.

Die sofort alarmierte Polizei traf etwa 15 Minuten später ein und sprach den drei Randalierern einen Platzverweis aus. Da das gesamte Gelände videoüberwacht ist, konnten die Unruhestifter bereits identifiziert werden. Gegen die Männer wurden zudem Strafanzeigen gestellt.