Brandserie hält Feuerwehr in Atem: Recyclinghof steht in Flammen

Fürth - Samstagmittag hat es in der Fürther Südstadt erneut gebrannt. Nachdem am Vortag eine Autowerkstatt Feuer gefangen hatte , loderten nun auf einem Recyclinghof in der Karolinenstraße die Flammen empor.

Ein Container hatte plötzlich Feuer gefangen. © NEWS5 / David Oßwald

Ein großer Container mit gepresstem Abfall ist aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Mitarbeitende des Recyclinghofs reagierten schnell und brachten den Container noch rechtzeitig auf eine freie Fläche des Geländes, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und konnte den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und löschen.

Zwei Mitarbeitende des Recyclinghofs wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Der Einsatz gestaltete sich aufwendig: Der stark gepresste Müll musste zunächst mit Spezialfahrzeugen auseinandergezogen werden, damit die Einsatzkräfte die Glutnester gezielt ablöschen konnten.

Als mögliche Ursache gelten im Abfall enthaltene Akkus. Werden diese beim Pressen beschädigt, können sie Brände auslösen.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Dabei wird geprüft, ob ein technischer Defekt oder andere Ursachen den Brand ausgelöst haben.