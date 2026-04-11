Brandserie hält Feuerwehr in Atem: Recyclinghof steht in Flammen

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Nachdem am Vortag eine Autowerkstatt Feuer gefangen hatte, loderten am Samstag auf einem Recyclinghof in der Fürther Südstadt die Flammen empor.

Von Paulina Sternsdorf

Fürth - Samstagmittag hat es in der Fürther Südstadt erneut gebrannt. Nachdem am Vortag eine Autowerkstatt Feuer gefangen hatte, loderten nun auf einem Recyclinghof in der Karolinenstraße die Flammen empor.

Ein Container hatte plötzlich Feuer gefangen.
Ein Container hatte plötzlich Feuer gefangen.  © NEWS5 / David Oßwald

Ein großer Container mit gepresstem Abfall ist aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Mitarbeitende des Recyclinghofs reagierten schnell und brachten den Container noch rechtzeitig auf eine freie Fläche des Geländes, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und konnte den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und löschen.

Zwei Mitarbeitende des Recyclinghofs wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Feuer in Recyclingfirma: Kunststoffmüll brennt lichterloh
Feuerwehreinsätze Feuer in Recyclingfirma: Kunststoffmüll brennt lichterloh

Der Einsatz gestaltete sich aufwendig: Der stark gepresste Müll musste zunächst mit Spezialfahrzeugen auseinandergezogen werden, damit die Einsatzkräfte die Glutnester gezielt ablöschen konnten.

Als mögliche Ursache gelten im Abfall enthaltene Akkus. Werden diese beim Pressen beschädigt, können sie Brände auslösen.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Dabei wird geprüft, ob ein technischer Defekt oder andere Ursachen den Brand ausgelöst haben.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.
Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.  © NEWS5 / David Oßwald
Wieso der Container Feuer fing, ist noch unklar.
Wieso der Container Feuer fing, ist noch unklar.  © NEWS5 / David Oßwald

Es handelt sich bereits um den dritten großen Brand in Fürth innerhalb von drei Tagen. Neben der Autolackiererei, die am Freitag durch ein Feuer völlig zerstört wurde, brannten am vergangenen Donnerstag mehrere Balkone an einem großen Mehrfamilienhaus, ebenfalls in der Fürther Südstadt.

Titelfoto: NEWS5 / David Oßwald

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