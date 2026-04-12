Feuerwehreinsätze im Erzgebirge: Zweimal Alarm wegen angebranntem Essen

Zwönitz/Annaberg-Buchholz - Die Feuerwehren im Erzgebirge mussten in der Nacht zu Sonntag zu zwei Rauchmelder-Einsätzen ausrücken.

In Zwönitz hatte ein Mieter offenbar beim Verlassen der Wohnung einen Topf mit Essen auf dem Herd vergessen und so einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. © André März

Der erste Einsatz war gegen 23 Uhr in der Bahnhofstraße in Zwönitz. In einem Mehrfamilienhaus bemerkte ein Bewohner, dass ein Rauchmelder ausgelöst hatte und alarmierte die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte stellten eine starke Rauchentwicklung in einer Erdgeschosswohnung fest. Ursache für den Rauch war ein Topf auf dem Herd, in dem das Essen angebrannt war. Die Kameraden der Feuerwehr brachten den Topf ins Freie und lüfteten schließlich die Wohnung durch.

Nach Informationen vom Einsatzort war der Bewohner nicht anwesend. Offenbar hatte er das Essen beim Verlassen der Wohnung auf dem Herd vergessen.

Nur eine halbe Stunde später mussten die Wehren aus Annaberg und Buchholz zu einem ähnlichen Einsatz ausrücken. Gegen 23.30 Uhr bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Adam-Ries-Straße Brandgeruch.