Flammen-Inferno auf Bauernhof! Scheune abgefackelt

In der Scheune wurden verschiedene Landmaschinen und Geräte durch das Feuer zerstört.

Gegen 22.30 Uhr kam es am Dienstagabend aus noch unklarer Ursache zu einem Feuer in der Scheune eines Bauernhofes in der Hauptstraße.

Als der Alarm bei der Feuerwehr einging, stand das Gebäude bereits komplett in Flammen.

Im Einsatz waren 70 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Bernsdorf, Lichtenstein, Gersdorf, Hohenstein-Ernstthal und Wilkau-Haßlau. Das THW aus Chemnitz leistete technische Unterstützung.

Laut Polizei brannte die Scheune komplett aus, ein Übergreifen der Flammen auf da Wohnhaus konnte verhindert werden. Verletzte gab es nicht.

"Verschiedene Landmaschinen und Geräte wurden in Mitleidenschaft gezogen", so die Polizei weiter. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an.

Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.