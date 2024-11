29.11.2024 08:45 Flammen-Inferno im Markt: Sieben Feuerwehren im Einsatz, Anwohner gewarnt

Ein Gebäudekomplex in Zeitz (Burgenlandkreis) ging in der Nacht auf Freitag in Flammen auf.

Von Annika Rank

Zeitz - Ein Gebäudekomplex in Zeitz (Burgenlandkreis) ging in der Nacht auf Freitag in Flammen auf. Ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Netto konnte gerade noch verhindert werden. © Facebook Feuerwehr Zeitz Wie die Feuerwehr Zeitz mitteilte, wurde sie gegen 3 Uhr morgens zu einem Einkaufsmarkt in der Theodor-Arnold-Promenade gerufen. Dort standen mehrere Gewerbe-Einheiten in Vollbrand. Da sich unter anderem auch ein Netto-Markt und eine Bäckerei in dem Komplex befinden, konzentrierten sich die Kameraden darauf, diese angrenzenden Gebäude zu schützen. Mit vereinten Kräften gelang es den sieben Ortswehren mit insgesamt 65 Feuerwehrleuten schließlich am frühen Morgen, die Flammen zu ersticken. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise niemand. Feuerwehreinsätze Explosion in Mehrfamilienhaus: Kind verletzt im Krankenhaus Aufgrund der starken Rauchentwicklung hatte der Burgenlandkreis die Bevölkerung mittels des Warnsystems Katwarn dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Einige Gewerbe-Einheiten überstanden das Feuer nicht. © Facebook Feuerwehr Zeitz Die Warnung konnte am Morgen wieder aufgehoben werden. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: Facebook Feuerwehr Zeitz