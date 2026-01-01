Flammen-Inferno in Cottbus: Mutige Passanten retten Bewohnerin
Cottbus - In der Silvesternacht musste die Feuerwehr gegen 0.20 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Stadtpromenade in Cottbus ausrücken.
Aufmerksame Passanten bemerkten das Feuer frühzeitig und verschafften sich Zugang zur betroffenen Wohnung. Sie retteten eine Person, noch bevor die Feuerwehr eintraf.
Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer auf einem Balkon aus und griff anschließend auf die angrenzende Wohnung über. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Balkon, zudem kam es zu massiver Rauchentwicklung. Aufgrund der Lage und der Gefährdung weiterer Personen wurde die Alarmstufe erhöht.
Die Berufsfeuerwehr begann sofort mit der Brandbekämpfung. Das Feuer wurde von außen über eine Drehleiter und parallel im Innenangriff gelöscht. Insgesamt waren etwa 60 Einsatzkräfte im Einsatz, unterstützt von den Freiwilligen Feuerwehren, dem Rettungsdienst, der Polizei und Einheiten des Katastrophenschutzes.
Der Rettungsdienst sicherte vor Ort rund 40 Personen, von denen fünf zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.
Angaben zu den Verletzungen liegen derzeit nicht vor. Die betroffene Wohnung ist unbewohnbar, alle anderen Bewohner konnten nach Belüftungsmaßnahmen zurückkehren. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Informationen zur Schadenshöhe gibt es noch nicht.
Titelfoto: Martin Borscht, Luca Woitow/Blaulichtreport Lausitz