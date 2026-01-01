Flammen-Inferno in Cottbus: Mutige Passanten retten Bewohnerin

Cottbus - In der Silvesternacht musste die Feuerwehr gegen 0.20 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Stadtpromenade in Cottbus ausrücken.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Cottbus rückten zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus aus. © Martin Borscht, Luca Woitow/Blaulichtreport Lausitz

Aufmerksame Passanten bemerkten das Feuer frühzeitig und verschafften sich Zugang zur betroffenen Wohnung. Sie retteten eine Person, noch bevor die Feuerwehr eintraf.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer auf einem Balkon aus und griff anschließend auf die angrenzende Wohnung über. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Balkon, zudem kam es zu massiver Rauchentwicklung. Aufgrund der Lage und der Gefährdung weiterer Personen wurde die Alarmstufe erhöht.

Die Berufsfeuerwehr begann sofort mit der Brandbekämpfung. Das Feuer wurde von außen über eine Drehleiter und parallel im Innenangriff gelöscht. Insgesamt waren etwa 60 Einsatzkräfte im Einsatz, unterstützt von den Freiwilligen Feuerwehren, dem Rettungsdienst, der Polizei und Einheiten des Katastrophenschutzes.

Der Rettungsdienst sicherte vor Ort rund 40 Personen, von denen fünf zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.