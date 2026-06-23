Mehrfamilienhäuser in Oldenburg brennen: Mehr als 100 Bewohner betroffen

Oldenburg - Großeinsatz! Seit dem Mittag sind Polizei und Feuerwehr mit zahlreichen Kräften in Oldenburg im Einsatz. Gleich zwei Mehrfamilienhäuser brannten lichterloh.

In Oldenburg gerieten am Dienstag gleich zwei Mehrfamilienhäuser in Brand. Feuerwehr und Polizei rückten mit zahlreichen Kräften an. © Nonstopnews

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 12.20 Uhr in die Hans-Fleischer-Straße alarmiert worden. Aus noch ungeklärter Ursache war es im Dachbereich eines dortigen Mehrfamilienhauses zu einem Brand gekommen.

Die Flammen griffen schnell auf ein zweites Mehrfamilienhaus über, sodass der Dachstuhl schließlich auf einer Länge von knapp 120 Metern brannte.

Während die Feuerwehr umgehend mit den Löscharbeiten begann, unterstützte die Polizei bei der Evakuierung der Gebäude. Laut dem Sprecher waren mehr als 100 Bewohner betroffen.

Mit vereinten Kräften konnten die Kameraden eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern. Einzelne Wohnungen im Obergeschoss konnten allerdings nicht gerettet werden. Ob die Bewohner der unteren Wohnungen zeitnah in ihre vier Wände zurückkehren können, ist noch unklar.