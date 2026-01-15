Flammen lodern in Wohnung: Katzen-Besitzerin setzt verzweifelten Notruf ab
Bonn - Tierischer Rettungseinsatz in Bonn: Bei einem Wohnungsbrand hat die Feuerwehr zwei Katzen vor den Flammen gerettet. Die Tiere wurden noch vor Ort von den Kameraden versorgt und anschließend zu einem Tierarzt gebracht.
Wie ein Sprecher der Kameraden am Donnerstag berichtete, waren die Kräfte am späten Mittwochnachmittag zu dem Mehrfamilienhaus in Bad Godesberg alarmiert worden, nachdem in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen war.
Die Bewohnerin hatte die Feuerwehr selbst alarmiert und sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, allerdings berichtete sie den Kameraden, dass sich ihre beiden Katzen noch im Inneren befinden würden.
Als die Einsatzkräfte wenig später vor Ort eintrafen, war das Treppenhaus bereits verraucht, während sich sämtliche Bewohner ins Freie gerettet hatten.
Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löschmaßnahmen in der betroffenen Wohnung, wobei auch eine Drehleiter zum Einsatz kam, während weitere Einsatzkräfte sich an die Rettung der beiden Vierbeiner machten.
Katzen werden noch vor Ort mit Sauerstoff versorgt
Die Katzen hätten nach kurzer Zeit aus der Brandwohnung gerettet werden können und seien im Anschluss in einem Rettungswagen vor Ort mit Sauerstoff versorgt worden. Anschließend wurden die Samtpfoten zu einem Tierarzt gefahren.
Nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle, die Brandwohnung ist derzeit jedoch nicht bewohnbar. Neben der Feuerwehr waren auch Polizeibeamte im Einsatz.
