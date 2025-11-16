Flammeninferno auf dem Weg zur Rinderfütterung: 300.000 Euro Sachschaden!

Struppen - Am Sonntagmorgen ist im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ein Traktor in Flammen aufgegangen.

Der Traktor wurde im Flammenmeer völlig zerstört. © Jana Wagner/Daniel Förster

Gegen 8.37 Uhr geriet in der Gemeinde Struppen ein Trecker in Brand, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.

Da es sich wohl um einen technischen Defekt gehandelt hatte, wird in dem Fall nicht ermittelt. Für weitere Details zum Brandgeschehen war die Feuerwehr Struppen am Sonntag nicht zu erreichen.

Der Trecker gehörte dabei dem örtlichen Unternehmen "Agrarproduktion Am Bärenstein e.G.". Vorstandsmitglied Ines Senger erklärte gegenüber TAG24 am Abend, dass sich der Fahrer samt Anhänger im Schlepptau gerade auf dem Weg zur Rinderfütterung befunden hatte.

Der Fahrer blieb glücklicherweise unversehrt, auch für die Tiere habe "nie" eine Gefahr bestanden. Der entstandene Sachschaden ist dagegen immens. Laut Senger beläuft dieser sich auf vorläufig rund 300.000 Euro.