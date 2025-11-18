Flammeninferno in Brandenburg: Lagerhalle mit 30 Booten abgefackelt

Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) - In der Nacht zu Dienstag ist eine Lagerhalle in Rheinsberg in Flammen aufgegangen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Lagerhalle bereits lichterloh. © 7aktuell.de | Christian Guttmann

Der Brand wurde der Feuerwehr gegen 0.56 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die rund 600 Quadratmeter große Halle bereits lichterloh. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

Aufgrund des Lagebilds konzentrierten sich die Brandbekämpfer zunächst auf den Schutz einer angrenzenden Werkstatt, sodass ein Übergreifen der Flammen verhindert werden konnte.

Vor Ort soll es immer wieder zu kleineren Explosionen gekommen sein.

Der Grund: Nach Angaben der Polizei lagerten in der Halle unter anderem circa 30 Boote, weshalb der Sachschaden, ersten Schätzungen zufolge, auf mindestens zehn Millionen Euro beziffert wurde.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Bereich des Damaschkewegs wurde gegen 2.30 Uhr auch über NINA eine Warnung abgesetzt. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.