Flammenmeer auf Firmengelände: Wohnwagen und Container brennen lichterloh

Hilden - Auf einem Firmengelände in Hilden (Kreis Mettmann) ist es zu einem größeren Brandausbruch gekommen. Mehrere Wohnwagen und Container standen lichterloh in Flammen, es entstand ein Sachschaden von mindestens 100.000 Euro!

Mehrere Wohnwagen und Container brannten am Sonntagabend vollständig aus. © Patrick Schüller

Laut Mitteilung der Polizei hatte ein aufmerksamer Zeuge am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem er in einem Gewerbegebiet an der Straße Großhülsen mehrere lichterloh brennende Wohnwagen und Metallcontainer entdeckt hatte.

Sofort machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg und begannen vor Ort auch umgehend mit den Löscharbeiten. Dennoch habe nicht mehr verhindert werden können, dass ein Anhänger, der zum Verkauf von Speiseeis gedient hatte, durch das Feuer vollständig zerstört wurde.

"Ebenso brannte ein seitlich neben dem Anhänger aufgestellter Metallcontainer, welcher als Lagerraum fungiert hatte, aus", schilderte ein Sprecher. Auch mehrere Wohnwagen wurden zum Teil stark in Mitleidenschaft gezogen - zwei brannten vollständig aus, wie es hieß.

Die hinzugezogene Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. "Brandexperten können derzeit nicht ausschließen, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde, und ermitteln aus diesem Grund wegen Brandstiftung", so die Polizei, die die Schadenshöhe vorläufig auf mindestens 100.000 Euro schätzte.