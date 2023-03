29.03.2023 07:43 Feuerwehr-Großeinsatz in Würzburg: Frau stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus

Am Dienstagabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Würzburger Innenstadt gebrannt. Das Haus ist zurzeit unbewohnbar, eine Frau kam ums Leben.

Von Marc Thomé

Würzburg - Beim Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Würzburg ist am gestrigen Dienstagabend eine Bewohnerin ums Leben gekommen. Eine Bewohnerin wurde bei den Löscharbeiten leblos in ihrem Zimmer aufgefunden. Für sie kam jede Hilfe zu spät. © NEWS5/Höfig Ein Sprecher der Polizei sagte, dass gegen 19.30 Uhr bei Feuerwehr und Rettungsdienst sowie in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken gleich mehrere Meldungen zum Brand in einem Mehrfamilienhaus im Haugerring in der Würzburger Innenstadt eingegangen waren. Daraufhin rückten die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot an. Während die Polizei sich um die umfangreichen Absperrmaßnahmen kümmerte, hatte die Feuerwehr den Brand laut dem Sprecher schnell unter Kontrolle bringen können. Dabei musste eine Frau mit Verdacht auf Rauchvergiftung über das Treppenhaus gerettet werden. Drei weitere Menschen wurden bei dem Einsatz leicht verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. Feuerwehreinsätze Feuerwehr löscht Auto in Vollbrand: Erschreckender Fund wirft Fragen auf Für eine Bewohnerin kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie wurde leblos in ihrer Wohnung liegend aufgefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Brandursache, die Höhe des entstandenen Schadens sowie die Identität der Verstorbenen sind noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Da das Haus zurzeit nicht bewohnbar ist, wurde für die 28 betroffenen Personen eine alternative Unterkunft organisiert, heißt es.

