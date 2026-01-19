Flammen in Supermarkt? Feuerwehr rückt zu gemeldetem Großbrand aus

Freiberg - In Freiberg wurde am Sonntagabend ein Großbrand in einem Supermarkt gemeldet. Die Feuerwehr konnte aber schnell Entwarnung geben.

In Freiberg rückten am Sonntagabend die Rettungskräfte zu einem Supermarkt in der Karl-Kegel-Straße aus, ein angeblicher Großbrand entpuppte sich als Fehlalarm. © Marcel Schlenkrich

Ein Anwohner vom Wasserberg hatte das angebliche Feuer gegen 22.35 Uhr gemeldet. Die Rettungskräfte rückten zu einem Supermarkt in der Karl-Kegel-Straße aus.

Zusammen mit der Polizei kontrollierten die Kameraden das Gebäude, konnten aber keinen Brand feststellen. Nach etwa 15 Minuten rückten die Einsatzkräfte wieder ab.

Neben der Polizei und der Freiberger Feuerwehr waren auch die Wehren aus Zug, Kleinwaltersdorf und Brand-Erbisdorf und der Rettungsdienst im Einsatz

Erst in der vergangenen Woche war es zu einem ähnlichen Einsatz im Thumer Ortsteil Jahnsbach gekommen. Am Dienstagabend hatte ein Passant einen Brand gemeldet. Feuerwehren eilten zum mutmaßlichen Brandort, ein Feuer gab es nicht. Stattdessen qualmte es nur, weil ein Ofen fehlerhaft angeheizt wurde.