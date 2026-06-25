Fusion Festival unterbrochen: Rauchwolken sorgen für Großeinsatz
Von Helena Dolderer
Lärz - Am Mittwoch startete das Fusion Festival in Mecklenburg-Vorpommern. Rund 65.000 Besucher wollten dort bis Sonntag feiern. Nun wurde die Veranstaltung offenbar wegen mehrerer Brände außerhalb des Geländes vorübergehend unterbrochen.
Besucher seien aufgefordert worden, sich zu einer Landebahn auf dem ehemaligen sowjetischen Militärflugplatz zu begeben, berichtete eine dpa-Reporterin vor Ort in Lärz. Auf Bildern war zu sehen, wie eine Rauchsäule in der Nähe des Festival-Geländes in die Luft steigt.
Das Polizeipräsidium Neubrandenburg teilte mit, das Festival sei kurz vor 19 Uhr unterbrochen worden. Die Polizei prüfe, ob alle Besucher einen nicht näher beschriebenen Bereich verlassen hätten. Die Feuerwehr lösche. Wie lange der Einsatz dauern werde, lasse sich nicht vorhersagen. Es sei nicht bekannt, dass es Verletzte gebe. Die Brandursache ist der Polizei nicht bekannt.
Wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, rechnen die Veranstalter damit, das Festival nach den Löscharbeiten fortzusetzen.
Die Stimmung soll nach Beobachtungen eines Reporters ruhig gewesen sein.
Die jährlich veranstaltete Fusion gilt als eines der größten alternativen Musik- und Kulturfestivals Deutschlands und Europas und verbindet Techno, Rock, Pop und viele andere Musikstile mit Theater und politischer Bildung. 2027 legt die Fusion eine Pause ein, 2028 soll das Festival wieder ausgetragen werden.
Titelfoto: Philip Dulian/dpa