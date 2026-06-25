Fusion Festival unterbrochen: Rauchwolken sorgen für Großeinsatz

Von Helena Dolderer Lärz - Am Mittwoch startete das Fusion Festival in Mecklenburg-Vorpommern. Rund 65.000 Besucher wollten dort bis Sonntag feiern. Nun wurde die Veranstaltung offenbar wegen mehrerer Brände außerhalb des Geländes vorübergehend unterbrochen.

Rauch steigt nahe dem Festivalgelände auf. © Philip Dulian/dpa

Besucher seien aufgefordert worden, sich zu einer Landebahn auf dem ehemaligen sowjetischen Militärflugplatz zu begeben, berichtete eine dpa-Reporterin vor Ort in Lärz. Auf Bildern war zu sehen, wie eine Rauchsäule in der Nähe des Festival-Geländes in die Luft steigt.

Das Polizeipräsidium Neubrandenburg teilte mit, das Festival sei kurz vor 19 Uhr unterbrochen worden. Die Polizei prüfe, ob alle Besucher einen nicht näher beschriebenen Bereich verlassen hätten. Die Feuerwehr lösche. Wie lange der Einsatz dauern werde, lasse sich nicht vorhersagen. Es sei nicht bekannt, dass es Verletzte gebe. Die Brandursache ist der Polizei nicht bekannt.

Wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, rechnen die Veranstalter damit, das Festival nach den Löscharbeiten fortzusetzen.

Die Stimmung soll nach Beobachtungen eines Reporters ruhig gewesen sein.